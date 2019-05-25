8,2 тысячи екатеринбуржцев поучаствовали в выборе места для строительства собора

Городская администрация Екатеринбурга получила 8,2 тысячи предложений от граждан по поводу выбора нового места для строительства собора. Зарегистрировано 7,2 тысячи заявок.

В городе с 13 мая проходят несогласованные митинги, связанные со строительством собора в сквере. Строительство предполагалось закончить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

На данный момент строительство остановлено. 16 мая российский лидер Владимир Путин высказался за проведение опроса. ВЦИОМ 22 мая опубликовал результаты опроса, 58% горожан высказались за возведение храма в другом месте.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отказаться от строительства религиозного сооружения в сквере, передает ТАСС.