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25 мая 201918:22

Бомбу в московском бизнес-центре не нашли

фото ТАСС

Сообщение об угрозе взрыва в торгово-офисном здании на Новослободской улице в Москве оказалось ложным. Все помещения проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, но ничего подозрительного они не нашли, пишет ТАСС.

Ранее в администрацию здания позвонил неизвестный и сообщил о том, что в нем заложена бомба. Из бизнес-центра в срочном порядке эвакуировали более 100 человек.

В торгово-офисном центре на Новослободской улице, 16 расположены кафе и рестораны, а также банк.

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