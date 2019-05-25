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Выборы на Украине 1 час назад
Украина устала от старой Рады
Завершается первая неделя президентства Владимира Зеленского на Украине. Стало очевидно: начался новый сериал.
Наши соседи смело экспериментируют с формой и содержанием. Свой отчет генпрокурор Луценко разместил в Facebook. В кадре — без пиджака. Вместо сухих докладов — яркие образы. Украина в представлении Луценко — корабль с пробитым корпусом.
"У нас есть колоссальные дырки в бортах корабля, через которые вода снова и снова заливает его. Нужно закрывать коррупционеров, но главное — закрыть источники коррупции", — уверен Луценко.
Луценко в кадре — стоя. Тем более что кресло шатается после слов Зеленского о неизбежности смены генпрокурора. И весь политический бомонд замер в ожидании новых выборов в Раду. ЦИК тоже замер — ждет решения Конституционного суда по указу Зеленского о роспуске Рады.
Партия Зеленского называется "Слуга народа", как сериал, хотя сейчас уже не поймешь, где забавнее. Но пока у Зеленского с избирателем — "медовый месяц" и, согласно опроса, почти 43%. Около 10% может набрать "Оппозиционная платформа — за жизнь".
"Я приветствую перевыборы. Считаю, что каждый день нахождения остатков правящего большинства в парламенте в таком виде — это проблема для страны", — отметил Юрий Бойко, депутат Рады.
Cкромнее цифры у сторонников Порошенко и Тимошенко. Где-то в конце партия музыканта Святослава Вакарчука. Естественно, бьется Ляшко.
Понятно, почему от такой Рады, кроме нее самой, устали все. В частности, ее обвиняют в том, что убийства мирных граждан на юго-востоке продолжались с одобрения многих парламентариев, а к солдатам относились, как к пушечному мясу.
"Правильно, что распустили Верховную Раду. Только 20 из 422 депутатов захотели перечитать причину по Иловайску", — сказал главный венный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Но пока не распустили. В обществе — особенно в армии — от бесконечного конфликта — раздражение и усталость.
Именно разрешение конфликта на юго-востоке новый президент назвал первоочередной задачей, став удобной мишенью для тех, кто теперь обвиняет его самого в будущей капитуляции.
На Украине — битва петиций. Зарегистрировали петицию об отставке Зеленского и петицию против петиции об отставке.
Все сильнее давление и на бывшего президента: Порошенко вызовут на допрос по делу о коррупции в компании "Центрэнерго". Звучат обвинения в отмывании средств. Дело возбудили и из-за событий в Керченском проливе.
А пока новый президент Зеленский вместе с главой Нацбанка Украины обсуждает сотрудничество с МВФ. Главный банкир страны сообщает об этом в Twitter, окружение Зеленского делает заявления на грани крамолы: разорвать связи с Россией невозможно.
"Украинские товары продолжают продаваться в Россию, за что страна получает экспортную выручку. Мы живем в глобальном мире. И остановить одновременно экономические отношения нереально", — заявил Андрей Герус, представитель президента Украины в правительстве.
Естественно, вспомнили о России и те, кто неплохо на нас зарабатывал, пусть и во времена Юлии Тимошенко.
"Мы Россию не поменяем. Самое умное не кричать на них, не оскорблять и ничего не делать, а самое главное — выстроить такую систему отношений, где умеют слышать и слушать, и заставить себя уважать", — считает предприниматель Евгений Червоненко.
На этом фоне украинскую политическую карту разыгрывают и в США. Стало известно, что адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, который ранее озвучил версию, что Киев пытался содействовать победе Хиллари Клинтон на выборах. И как Зеленскому быть еще и с этим?
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