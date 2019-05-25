Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки

Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута. Лайнер должен был доставить пассажиров в таджикский Худжанд. Как стало известно ТАСС, самолет провел в воздухе два часа.

Рейс взлетел по расписанию в 16:45 по московскому времени. Аэропортовые службы готовятся к приземлению лайнера.