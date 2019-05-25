Джиро д'Италия. Карапас выиграл, Закарин пришел двадцатым

На традиционной веломногодневке "Джиро д'Италия" состоялся один из самых труднейших этапов: 14-й отрезок пути длиной в 131 км между Сен-Венсаном и Курмайором с двумя вершинами первой категории выиграл эквадорец из команды Movistar Ричард Карапас.

Время Карапаса 4 часа 2 мин. 23 сек. И он привез ближайшему преследователю 1 минуту 32 секунды. Этим своим прорывом гонщик Movistar добыл себе розовую майку лидера в общем зачете.

Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin, который днем ранее был лучшим на 13-м этапе и вошел в тройку лидеров, на сей раз оказался не готов к высоким скоростям на тяжелых горных дорогах: он проиграл больше семи минут, занял на этапе 20-е место и откатился в общем зачете на 11-ю строчку.

В тройке лидеров общего зачета вместе с Карапасом стоят словенец Примож Роглич (команда Jumbo-Visma, отставание 7 сек.) и итальянец Винченцо Нибали (Bahrain Merida, 1 мин. 47 сек.) Лучший из россиян Павел Сиваков (команда INEOS) стоит на 8-й строчке с отставанием в 4 мин. 55 сек.