Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев. Одно из них упало на девушку. Пострадавшую доставили на попутке в больницу, но врачи уже не могли спасти ей жизнь.

"Умерла, скорее всего, по дороге. Предположительно, попала под упавшее дерево", — сообщили ТАСС в МЧС.

Часть населенных пунктов в Северной Осетии обесточены из-за повреждения ЛЭП.

Синоптики предупредили жителей о возможности в ближайшие двое суток гроз, подтоплений и малых селей.