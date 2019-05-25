Германия призвала Россию освободить украинских моряков

МИД ФРГ призвал Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП) и освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что 25 мая в немецком Гамбурге состоялось оглашение решения МТМП о предписании временных мер по иску Украины. Трибунал постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в прошлом году за нарушение государственной границы, позволить им вернуться на родину и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД РФ еще раз отметил, что в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива не может применяться Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Это неоднократно отмечала российская сторона. В ходе последующего арбитражного разбирательства, на котором настаивает Украина, российская сторона намерена продолжить отстаивание этой позиции. Российские дипломаты призвали украинскую сторону "действовать именно так впредь".

В МИД Германии призвали Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. "Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", — цитирует ответ внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".