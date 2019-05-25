Илья Воробьев: не смогли забить, вчистую шайба не шла

Наставник хоккейной сборной России Илья Воробьев после поражения своей команды от соперников из Финляндии (0:1) в полуфинальном матче чемпионата мира посетовал на то, что россияне не смогли забить гол. Тренер считает, что "шайба не шла в ворота".

"Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла, — сказал Воробьев. – В концовке при игре "шесть на пять" хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое".

По словам нашего тренера, "игра шла до гола и, к сожалению, забили его не мы": "Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу".

В финале финны разыграют золото с победителем матча Канада – Чехия, а наша сборная будет играть "утешительный" финал за 3-е место с командой, проигравшей во втором полуфинале.