Лайнер авиакомпании Utair благополучно сел в Сургуте

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, который вылетел из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ РФ) в таджикский в Худжанд, вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку.

"Рейс прибыл. Все хорошо", — приводит РИА Новости слова сотрудника справочной службы воздушной гавани.

До этого самолет почти три часа кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.

По данным "Интерфакса", на борту находились 130 человек, в том числе 46 детей. После вылета у самолета возникли проблемы со стабилизатором пикирования.