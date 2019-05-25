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25 мая 201920:20

Лионский террорист использовал ту же взрывчатку, что и боевики на Ближнем Востоке

twitter.com

Преступник, заложивший бомбу в Лионе и ранивший 13 человек, использовал вещество, которое с 2001 года применяют террористы на Ближнем Востоке, передает "Россия 24". Речь идет о трипероксиде ацетона.

В СМИ указывают, что в процессе исследования остатков бомбы следователи обнаружили ДНК подозреваемого. Сейчас полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого — в ней задействованы более ста следователей.
"Наш город — мирный и спокойный, и это нападение совершенно не укладывается у меня в голове. Но мы знаем маршрут этого человека, потому что он попал на камеры наблюдения, и мы установили, когда он прибыл сюда и когда уехал. Так что, может быть, мы найдем какие-то зацепки. Сейчас мы ищем свидетелей. Потому что на пути, который проделал преступник, было много людей. Я только что встретил пару, которая сказала мне, что их дети были там в тот момент. Уверен, что мы сможем найти несколько свидетелей", — заявил мэр Лиона Жерар Коломб.

Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна группа боевиков, более того, власти вообще не признают случившееся терактом. Однако расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции.

Сейчас в СМИ обсуждается предположение, что взрыв могли организовать люди, которые хотели повлиять на итог выборов в Европарламент.

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