"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля досталась режиссеру из Южной Кореи

"Золотой пальмовой ветвью" 72-го международного Каннского кинофестиваля жюри наградило картину "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Приз вручила французская актриса Катрин Денев. Комедия, которая в конце превращается в драму, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Гран-при 72-го международного Каннского кинофестиваля присудили фильму "Атлантика" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в субботу, 25 мая, на Лазурном берегу.

Лучшими режиссерами на Каннском кинофестивале были названы бельгийцы Жан-Пьер и Люк Дарденн, которые представили фильм "Молодой Ахмед". Он рассказывает о 13-летнем мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам совершает нападение на свою учительницу арабского языка, пишет РИА Новости.

Награду за лучший сценарий жюри присудило картине "Портрет девушки в огне" француженки Селин Скьямма. Награду объявил актер Гаэль Гарсиа Берналь.

Приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара. Картина рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память. Приза за лучшую женскую роль удостоена англичанка Эмили Бичем за роль в картине Джессики Хауснер "Малыш Джо".

Специального приза жюри на Каннском кинофестивале удостоились два фильма: "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего. Режиссер Василис Кикатос получил "Золотую пальмовую ветвь" в секции короткометражного кино за фильм "Пространство между нами и небом". "Золотую камеру" за лучший дебютный фильм вручили режиссеру Цезарю Диасу за фильм "Наши матери". Специального упоминания жюри удостоился режиссер Элия Сулейман за фильм "Должно быть, это рай".

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда", представленный в программе "Особый взгляд", также назвали в Каннах лучшим.

Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая. Торжественная церемония награждения победителей проходила во Дворце фестивалей на набережной Круазет. В этом году жюри конкурса возглавил известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.