Атака на Хаму: сирийские военные уничтожили более 50 боевиков

В Идлибской зоне деэскалации вечером 24 мая правительственные силы отразили атаку в провинции Хама, уничтожены более 50 террористов и бронетехника, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, атаки предприняли боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее — "Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) и союзных формирований. Они ударили по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Эль-Хайрат и Мгайр на севере провинции Хама.

В наступлении участвовали около 200 боевиков, два танка, боевая машина пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Военнослужащие сирийской армии открыли ответный огонь, завязался бой, в ходе которого были уничтожены более 50 боевиков, танк, БМП, а также пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Группы боевиков были вынуждены отступить, сообщил Купчишин.

Кроме того, продолжил он, при обстрелах террористов в Идлибской зоне деэскалации утром 25 мая погибли четыре мирных жителя, семеро получили ранения. Огонь велся из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Айн-эль-Крум и Скальбия на севере провинции Хама. По данным руководителя российского центра, боевики выпустили более 20 реактивных снарядов.