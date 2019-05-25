Новым тренером "Ювентуса" станет Маурицио Сарри

Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус". Нынешний тренер чемпионов Италии Массимилиано Аллегри оставит туринский клуб по окончанию сезона.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Ювентус" достиг принципиальной договоренности с Маурицио Сарри. После финала Лиги Европы, Сарри покинет пост главного тренера "Челси", после чего подпишет контракт с туринцами.

"Ювентус" несколько раз пытался пригласить на должность Хосепа Гвардиолу, но тот не захотел покидать "Манчестер Сити". Тогда чемпионы Италии обратились к Сарри и получили его согласие.