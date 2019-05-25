Гульназ Губайдуллина заняла второе место на этапе Кубка мира по пятиборью

В Праге проходит этап Кубка мира по современному пятиборью. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла второе место.

Гульназ набрала 1377 балла, что принесло ей второй результат. Победу одержала спортсменка из Великобритании Кейт Френч, набравшая 1391 балл. На третьем месте еще одна британка Джессика Уарлей (1356).

На восьмом месте Ульяна Баташова. Шестнадцатый результат у Анны Буряк. Аделина Ибатуллина заняла 29 место.