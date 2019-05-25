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25 мая 201923:08

Кубок Германии достался "Баварии"

EPA

В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.

"Быки" из Лейпцига могли первыми добиться успеха, но удар Юссуфа Поульсена пришелся в перекладину. Зато лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовский свой шанс не упустил и на 29 минуте забил первый мяч.

Во втором тайме соперники долго обменивались острыми ударами, пока Кингсли Коман не забил второй гол в ворота "Лейпцига". Подвел итог матчу Левандовский. "Бавария" выиграла 3:0 и в 19 раз выиграла Кубок Германии.

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