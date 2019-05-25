Три россиянки, пострадавшие в аварии в Тоскане, выписались из больниц и вылетели на родину

Три россиянки, которые оставались в больницах после дорожно-транспортного происшествия в Тоскане, выписаны и доставлены в аэропорт, откуда они вылетели в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в Риме.

Как уточняется в сообщении дипломатической миссии, 25 мая трех гражданок России, пострадавших в результате аварии, выписали из больниц города Сиены и доставили в аэропорт в сопровождении дипломатов посольства. Из аэропорта они вылетели на родину.

Всего в результате ДТП в Тоскане пострадали 37 человек, среди них – 19 россиян, граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии и Румынии.

Жертвой аварии стала россиянка, которая работала экскурсоводом при группе.

Водителя туристического автобуса, перевернувшегося 22 мая на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освободили из-под стражи. Суд запретил ему управлять подобным транспортным средством в течение года, передает РИА Новости. Леонардо Санторо задержали 22 мая на месте ДТП в Тоскане. В ходе допросов следователи прокуратуры Сиены пришли к выводу, что причиной аварии стала невнимательность водителя.