К нападению на бар в Бразилии на прошлой неделе причастны четверо сотрудников полиции

В Бразилии четверо сотрудников военной полиции штата Пара оказались причастны к нападению на бар в столице региона – городе Белен, в результате которого 19 мая погибли 11 человек. По данным телеканала Globu, двое полицейских сами сдались после задержания сослуживца, один из них до сих пор находится в бегах.

Кроме сотрудников полиции правоохранители задержали троих гражданских, которые, как предполагается, тоже причастны к трагедии. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления и роль каждого участника, передает ТАСС.

19 мая в городе Белен шесть женщин и пятеро мужчин погибли в результате стрельбы, которую открыли в баре семеро вооруженных бандитов. Один из посетителей заведения выжил, сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

В начале марта текущего года федеральные власти Бразилии направили в штат Пара дополнительные подразделения полиции с целью усиления борьбы с преступностью, а также обеспечения общественной безопасности.

В Бразилии с населением 205,8 миллиона человек высокий уровень преступности является одной из наиболее острых проблем в стране. Это подтверждают многочисленные социальные опросы. По информации социологического центра Datafolha, 60 процентов граждан Бразилии боятся выходить на улицу в темное время суток из-за разгула криминала.