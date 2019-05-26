"Валенсия" завоевала Кубок Испании

Определился обладатель Кубка Испании по футболу. Им стала "Валенсия", обыгравшая в финале "Барселону" с результатом 2:1.

Преимущество "Валенсии" обозначилось с первых минут. У ворот "Барселоны", которые защищал Яспер Силессен, стали возникать опасные моменты. И на 22 минуте Кевин Гамейро вывел "Валенсию" вперед. Через 11 минут Родриго забил второй мяч в ворота чемпионов. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "летучих мышей".

Во втором тайме "Барселона" предприняла титанические усилия, чтобы переломить ход встречи. Лионель Мессии на 77 минуте сумел отыграть один мяч. Этот гол стал для аргентинца шестым в финалах Кубка. Но "Валенсия" сохранила победный счет 2:1 и в восьмой раз выиграла Кубок Испании.