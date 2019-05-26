В военно-патриотическом парке "Патриот" приняли присягу 158 новобранцев спортрот ЦСКА

158 новобранцев из спортивных рот ЦСКА приняли присягу в военно-патриотическом парке "Патриот". Такие роты были возрождены в 2013 году приказом министра обороны России Сергея Шойгу.

В субботу присягу принесли члены сборных команд страны по многим олимпийским видам спорта. Среди них есть и кандидаты на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это неоднократный чемпион мира по плаванию на короткой воде Евгений Седов, серебряный и бронзовый призер юниорского мирового первенства по стрельбе Дмитрий Шагалин, чемпион Европы по плаванию Владислав Гринев и многие другие.

С принятием присяги новобранцев поздравил заместитель министра обороны Николай Панков, передает телеканал "Россия 24".