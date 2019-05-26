Француз Боладе Апити выиграл "Московскую саблю"

В Москве проходит традиционный турнир по фехтованию "Московская сабля". Соревнования среди мужчин выиграл француз Боладе Апити.

В финале Боладе Апити победил американца Эли Дершевица 15:10 и стал обладателем главного трофея. В полуфинале будущий победитель взял верх над немцем Максимиллианом Хартунгом 15:13.

Лучший из россиян, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов дошел до четвертьфинала, где уступил будущему победителю. Вениамин Решетников и Константин Лоханов завершили борьбу в 1/8 финала.