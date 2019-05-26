Арсена Венгера приглашают в Японию

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возобновить практику в Японии. 69-летнего француза приглашают в клуб J-лиги "Виссел Кобе".

Японцы готовы платить Венгеру 4 миллиона евро в год. Клуб, в котором играют Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски, занимает 16 место в лиге. Руководство рассчитывает, что Венгер сможет исправить ситуацию.

У Арсна Венгера есть опыт работы в Японии. В середине 90-х он тренировал клуб "Нагоя Грампус Эйт", из которого и был приглашен в "Арсенал".