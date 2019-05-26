Владельцы "Пари Сен-Жермен" готовы приобрести акции "Лидса"

Компания Qatar Sports Investments, владеющая "Пари Сен-Жермен", собирается инвестировать средства в английский футбол. В планах катарских бизнесменов значится покупка акций английского "Лидса".

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Qatar Sports Investments планирует приобрести акции "Лидса". Пока неизвестно — станут ли катарцы самым большим акционером клуба либо ограничатся долевым участием.

"Лидс" в настоящее время выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе английского футбола. Клуб не смог пробиться в премьер-лигу, проиграв в полуфинале дополнительного турнира "Дерби Каунти".