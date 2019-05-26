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26 мая 201904:12

В США арестовали бывшего менеджера Стэна Ли за подлог и хищение

Global Look Press

В Аризоне арестовали бывшего менеджера автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года. Ему предъявлены обвинения в хищении, подлоге и незаконном обогащении в ущерб своему бывшему работодателю. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Как уточняется, Кийю Моргана арестовали на основании ордера, который выдала прокуратура Лос-Анджелеса. Бывшему менеджеру инкриминируется то, что он наживался на славе главного редактора Marvel Comics, действовал без его ведома и использовал его вслепую. По данным следствия, Морган присвоил порядка 262 тысяч долларов, которые Ли заработал за счет раздачи автографов в мае 2018 года, передает ТАСС.

В 2018 году дочь Стэна Ли потребовала, чтобы бывшему менеджеру запретили приближаться к ее отцу. Женщина объяснила свое требование тем, что Морган пользовался пошатнувшимся здоровьем Ли, пытался присвоить бизнес и оградить Ли от общения с семьей.

По словам адвоката обвиняемого Алекса Кессела, данные обвинения не соответствуют истине. Как отметил Кессел, полиция и прокуратура не дали Моргану возможности выполнить обещание о добровольной явке на следующей неделе.

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