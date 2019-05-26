Украина грозит России "гамбургскими" санкциями из-за "керченских моряков"

Если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву касательно освобождения "керченских моряков", Украина потребует от Германии введения новых антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Мельник подчеркнул, что призвал главу министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса требовать, чтобы Россия незамедлительно исполнила решение по освобождению моряков.

Если Москва проигнорирует это решение, Украина будет продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России (Международный суд по морскому праву заседает в Гамбурге, напоминает газета "Известия").

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков, задержанных в Керченском проливе, а суда вернуть Украине.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия отпустит задержанных моряков, это будет сигналом о готовности Москвы урегулировать отношения с Киевом, а также может стать шагом к "разблокированию переговоров" и решению проблемы "цивилизованным способом".

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники задержали с применением оружия украинские буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда были отконвоированы в Керчь.

24 украинцам, находившимся на судах, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.