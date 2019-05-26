Пожар в жилом доме в Хабаровске: один человек погиб, 16 эвакуированы

В Хабаровске в результате сильного пожара в одноэтажном доме погиб один человек и остались без жилья 16 человек, в том числе трое детей. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, сообщение о возгорании кровли в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Первостроителей поступило на пульт около 2 часов ночи (19:00 по времени Москвы субботы). Пожарные расчеты прибыли на место вызова и приступили к тушению огня, передает ТАСС. Полностью возгорание было ликвидировано в 8:32 по местному времени (1:32 по времени Москвы). В процессе разбора завалов на месте пожара был найден погибший человек. Правоохранители сейчас устанавливают его личность.

Из горящего дома были эвакуированы 16 человек, в настоящее время они временно разместились у родственников и знакомых.

Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В борьбе с огнем принимали участие 28 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Сотрудники Госпожарнадзора МЧС России и Следственного управления СК РФ проводят проверку по факту случившегося.