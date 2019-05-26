В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике

В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника. В результате стрельбы пять человек погибли, еще трое получили ранения. О происшествии сообщает телеканал Televisa.

Пострадавших доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, передает ТАСС. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Полиция не смогла задержать их по горячим следам.

В последние несколько лет Мексика переживает разгул насилия. В 2018 году в стране были убиты более 33,3 тысячи человек, в текущем году ситуация ухудшается. За три первых месяца года от рук бандитов погибли свыше 8,73 тысячи человек – это на 9 процентов больше, чем за такой же период в 2018 году.

В апреле текущего года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью в стране. Также он отметил, что для повышения уровня безопасности в Мексике властям придется потратить больше времени, чем предполагалось.