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26 мая 201905:44

Парады, концерты, мультимедийные шоу: в Санкт-Петербурге празднуют День города

Парады, концерты, мультимедийные шоу: в Санкт-Петербурге празднуют День города

Мультимедийные шоу, концерты и парады. В Санкт-Петербурге сегодня отмечают 316 годовщину с момента образования города.

Несмотря на то, что официальная дата рождения Северной столицы завтра, основные мероприятия пройдут сегодня, передает телеканал "Россия 24".

По традиции празднование начнется с возложения цветов к памятнику Петру I и выстрела из пушки на территории Петропавловской крепости. В программе на сегодня также — парад исторических костюмов, фестиваль мороженого и концерт "Классика на Дворцовой". В нем примут участие звезды мировой оперной сцены. А поздно вечером в Санкт-Петербурге пройдет шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под аккомпанемент классической музыки.

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