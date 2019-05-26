Парады, концерты, мультимедийные шоу: в Санкт-Петербурге празднуют День города

Мультимедийные шоу, концерты и парады. В Санкт-Петербурге сегодня отмечают 316 годовщину с момента образования города.

Несмотря на то, что официальная дата рождения Северной столицы завтра, основные мероприятия пройдут сегодня, передает телеканал "Россия 24".

По традиции празднование начнется с возложения цветов к памятнику Петру I и выстрела из пушки на территории Петропавловской крепости. В программе на сегодня также — парад исторических костюмов, фестиваль мороженого и концерт "Классика на Дворцовой". В нем примут участие звезды мировой оперной сцены. А поздно вечером в Санкт-Петербурге пройдет шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под аккомпанемент классической музыки.