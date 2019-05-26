В Литве ждут начала второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве). Одновременно в стране будут выбирать депутатов Европарламента.

Для победы в президентской гонке необходимо набрать более 50 процентов голосов. В первом туре никому это сделать не удалось, напоминает телеканал "Россия 24".

Главные претенденты -- экс-министр финансов Ингрида Шимоние и экономист Гитанас Науседа. Действующий лидер Даля Грибаускайте избираться не может, у нее к концу подходит второй срок. На третий она не может идти согласно законодательству страны.