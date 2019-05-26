Япония рассматривает Россию как приоритетное туристическое направление
Россия и Япония намерены нарастить взаимный туристический поток. Как отметили в Ростуризме, к концу текущего года количество путешественников должно превысить 400 тысяч человек — по 200 тысяч с каждой стороны.
Распознать туриста в толпе у самого посещаемого токийского храма — Сэнсодзи — труда не составляет. Пусть внешность и азиатская, но цветастое кимоно, взятое напрокат, — верный признак, который сразу выдает гостей японской столицы. Русская речь здесь тоже не редкость. Причем по темпам увеличения турпотока в Японию именно Россия — в числе лидеров: около 80 тысяч туристов в 2018 году, что почти на четверть больше, чем годом ранее. И не в последнюю очередь — благодаря недавнему упрощению визового режима.
"Удивительная страна, очень экзотичная. Давно хотелось ее посмотреть, ощутить. Наконец такая возможность представилась. Тем более, что получение визы и сама организация поездки заняли какие-то считанные дни", — рассказывает турист из Москвы Александр Самойленко.
Этот ракурс — визитная карточка Токио. Храм Дзодзё-дзи с усыпальницей военных правителей-сёгунов на фоне Токийской телебашни. Сочетание старины и современности — то, чем так привлекательна эта страна для туристов всего мира, включая, разумеется, Россию. Раньше, кстати, храмовая территория была гораздо шире. Сейчас на этом месте расположен отель, где главы туристических агентств России и Японии как раз согласовывают масштабную программу сотрудничества на ближайшие пять лет.
Российско-японская конференция по туризму — уже пятая по счету — проводится по инициативе Японии. Россию здесь рассматривают в числе приоритетных туристических направлений. Программа действий, принятая по итогам этих переговоров, основана на договоренностях, которые президент России Владимир Путина и премьер-министр Синдзо Абэ достигли в январе текущего года на московском саммите.
"Мы должны нарастить взаимный туристический поток и достичь цифры в 400 тысяч туристов: 200 — с российской стороны и 200 — с японской. Собственно, эта задача, поставленная перед нами руководством наших стран, легла в основу сегодняшних переговоров", — комментирует ситуацию глава Ростуризма Зарина Догузова.
С учетом той динамики, с которой взаимный турпоток увеличивается в последнее время, у наших стран есть все шансы перевыполнить этот план. По числу иностранных туристов в России японцы сейчас – на восьмом месте (105 тысяч человек за 2018 год). В Токио действуют несколько турфирм, которые с недавних пор занимаются только поездками в Россию.
"Речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге. Для нас Россия — это совершенно другая страна, с другой культурой. Это и Камчатка, и Якутия, разумеется, Владивосток, Хабаровск, Сахалин. Мы называем Дальний Восток ближайшей Европой для японцев", — отмечает президент компании Japan Air Travel Даш Хада.
В принятой в Токио российско-японской программе действий в области туризма говорится о развитии транспортного сообщения. Сейчас на регулярной основе между Москвой и Токио выполняется по два рейса ежедневно — компаниями "Аэрофлот" и JAL, но уже скоро на этом маршруте может появиться еще один рейс — крупнейший в Японии авиаперевозчик АНА всерьез настроен начать полеты в Россию с средины 2020 года.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лера Кудрявцева оказалась в центре полтического скандала
- "Зайчиков" из владивостокской школы оштрафовали за ношение формы
- Чудо-ледокол спустили на воду
- Трибунал ООН потребовал от России вернуть Украине моряков
- В Таиланде взорвался контейнеровоз: 50 пострадавших
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
- Москву ждет дождь с грозой, а потом жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич