Япония рассматривает Россию как приоритетное туристическое направление

Россия и Япония намерены нарастить взаимный туристический поток. Как отметили в Ростуризме, к концу текущего года количество путешественников должно превысить 400 тысяч человек — по 200 тысяч с каждой стороны.

Распознать туриста в толпе у самого посещаемого токийского храма — Сэнсодзи — труда не составляет. Пусть внешность и азиатская, но цветастое кимоно, взятое напрокат, — верный признак, который сразу выдает гостей японской столицы. Русская речь здесь тоже не редкость. Причем по темпам увеличения турпотока в Японию именно Россия — в числе лидеров: около 80 тысяч туристов в 2018 году, что почти на четверть больше, чем годом ранее. И не в последнюю очередь — благодаря недавнему упрощению визового режима.

"Удивительная страна, очень экзотичная. Давно хотелось ее посмотреть, ощутить. Наконец такая возможность представилась. Тем более, что получение визы и сама организация поездки заняли какие-то считанные дни", — рассказывает турист из Москвы Александр Самойленко.

Этот ракурс — визитная карточка Токио. Храм Дзодзё-дзи с усыпальницей военных правителей-сёгунов на фоне Токийской телебашни. Сочетание старины и современности — то, чем так привлекательна эта страна для туристов всего мира, включая, разумеется, Россию. Раньше, кстати, храмовая территория была гораздо шире. Сейчас на этом месте расположен отель, где главы туристических агентств России и Японии как раз согласовывают масштабную программу сотрудничества на ближайшие пять лет.

Российско-японская конференция по туризму — уже пятая по счету — проводится по инициативе Японии. Россию здесь рассматривают в числе приоритетных туристических направлений. Программа действий, принятая по итогам этих переговоров, основана на договоренностях, которые президент России Владимир Путина и премьер-министр Синдзо Абэ достигли в январе текущего года на московском саммите.

"Мы должны нарастить взаимный туристический поток и достичь цифры в 400 тысяч туристов: 200 — с российской стороны и 200 — с японской. Собственно, эта задача, поставленная перед нами руководством наших стран, легла в основу сегодняшних переговоров", — комментирует ситуацию глава Ростуризма Зарина Догузова.

С учетом той динамики, с которой взаимный турпоток увеличивается в последнее время, у наших стран есть все шансы перевыполнить этот план. По числу иностранных туристов в России японцы сейчас – на восьмом месте (105 тысяч человек за 2018 год). В Токио действуют несколько турфирм, которые с недавних пор занимаются только поездками в Россию.

"Речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге. Для нас Россия — это совершенно другая страна, с другой культурой. Это и Камчатка, и Якутия, разумеется, Владивосток, Хабаровск, Сахалин. Мы называем Дальний Восток ближайшей Европой для японцев", — отмечает президент компании Japan Air Travel Даш Хада.

В принятой в Токио российско-японской программе действий в области туризма говорится о развитии транспортного сообщения. Сейчас на регулярной основе между Москвой и Токио выполняется по два рейса ежедневно — компаниями "Аэрофлот" и JAL, но уже скоро на этом маршруте может появиться еще один рейс — крупнейший в Японии авиаперевозчик АНА всерьез настроен начать полеты в Россию с средины 2020 года.