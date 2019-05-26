Игра в гольф, турнир по сумо, встреча с императором: Трамп прибыл с визитом в Японию

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию. Четырехдневную поездку Трамп начал с игры в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ. Для лидеров стран это уже пятая по счету игра.

Помимо гольфа, Трамп станет зрителем турнира по сумо, сообщает телеканал "Россия 24".

Но основной ажиотаж связан с грядущей встречей с новым императором. Глава Белого дома станет первым зарубежным лидером, который встретится с новым монархом.