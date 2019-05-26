В горах Хакасии нашли тела еще двух туристов, пропавших в ноябре 2018 года

Сотрудники МЧС обнаружили тела еще двух туристов, которые пропали в горах Хакасии в ноябре 2018 года. Такая информация появилась на сайте СУСК региона.

Ранее СМИ сообщали, что 24 мая спасатели нашли тело одного из четырех пропавших туристов.

Как уточняется на сайте СУСК, 25 мая в результате продолжающейся поисковой операции в том же районе местности были найдены тела еще двух пропавших туристов.

Осенью 2018 года в поселке Приисковый пропали четверо туристов на снегоходах, трое – жители Красноярского края, еще одна женщина – из Саяногорска (Хакасия). Утром 24 ноября они выехали на трех снегоходах в район урочища Левая Сарала и Панфиловское Орджоникидзевского района, с тех пор их никто не видел.

Спустя несколько дней сотрудники МЧС нашли три снегохода и временное убежище, в котором укрывались туристы, сообщает РИА Новости. Самих людей в убежище не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В связи с непогодой поиски было решено приостановить до весны.