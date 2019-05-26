Зеленский выбежал на сцену с участниками юмористического шоу "Лига смеха"

В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский появляется на сцене на съемках юмористического шоу "Лига смеха", ведущим которого он раньше был.

В коротком видео Зеленский выбегает на сцену под музыку, приветствует зрителей после танца, передает микрофон новому ведущему шоу Евгению Кошевому, после чего целует его в голову и уходит в зал под бурные аплодисменты зрителей.

"Лига смеха" – украинское телевизионное шоу, во время которого команды различных коллективов (городов, предприятий, учебных заведений) соревнуются в юмористических импровизациях на заданные темы, ответах на вопросы, в показе ранее заготовленных сцен. Студия "Квартал 95", одним из основателей которой является Зеленский, считается автором шоу, напоминает газета "Известия".