Жилой дом в Бордо, пострадавший от пожара, может рухнуть

Пожар, который в субботу, 25 мая, возник во французском городе Бордо на юго-западе страны и продолжался много часов, привел к возникновению опасности обрушения одного из сгоревших зданий. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Как сообщали СМИ, огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома, расположенного в центре города, в 17:00 по местному времени (18:00 по времени Москвы) в субботу. Очень быстро он перекинулся на соседние здания, передает ТАСС. Пожарно-спасательная служба и полиция успешно провели срочную эвакуацию жителей.

Всего в результате пожара пострадали 50 зданий, тушение которых в течение многих часов вели более 100 пожарных. Здание, в котором вспыхнул огонь, выгорело полностью, сейчас часть его уже начинает разрушаться. По прогнозам экспертов, оно рухнет в ближайшее время.

В мае это уже второй крупный пожар в Бордо. 18 мая на одной из подземных стоянок города огонь уничтожил более 200 автомобилей.