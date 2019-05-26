Антирекорд десятилетия: Криштиану Роналду понизил результативность в "Ювентусе"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решением главного тренера клуба Массимилиано Аллегри досрочно завершил сезон и, тем самым, установил личный антирекорд. По итогам минувшего сезона Серии "А" в его активе 21 гол.

Это наихудший бомбардирский показатель португальца за предыдущие десять лет. Ранее в сезоне 2008/09 Роналду забил 18 голов, когда еще выступал за "Манчестер Юнайтед". Тот сезон был его заключительным в футболке "красных дьяволов".

За время выступлений за "Реал" Роналду забивал в испанской Примере минимум 25 голов за сезон. А его максимумом были и вовсе 48 голов в сезоне 2014/15.

Отметим, что "Ювентус" приобрел Роналду у "Королевского клуба" за 112 миллионов евро. Вместе со своей новой командой португалец стал чемпионом Италии и обладателем итальянского Суперкубка.