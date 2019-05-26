В Одинцове таксист устроил стрельбу во время драки

Драка со стрельбой произошла в подмосковном Одинцове. По данным пресс-службы областного главка МВД, один из участников конфликта — таксист — произвел выстрел, предположительно из травматического оружия.

По информации ведомства, пострадавших в результате стрельбы нет, передает ТАСС. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.