Директор школы в Якутии не поладил с подростками и получил два удара ножом

В Усть-Алданском районе Якутии попал в больницу с ножевыми ранениями 33-летний директор школы села Борогонцы, у которого произошел конфликт на улице с группой молодых людей. В ходе конфликта один из этих молодых людей дважды ударил директора ножом.

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, передает ТАСС. Он находится в послеоперационной реанимации, врачи надеются уже через день перевести его в стационар.

Нож, которым ранили директора школы, был найден на месте преступления. Задержан и уже дал признательные показания 18-летний подозреваемый. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.