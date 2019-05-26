Карен Хачанов приблизился к Топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 11 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, которая 26 мая представила обновленную версию. В активе россиянина, отыгравшего одну позицию, теперь 2800 баллов.

Благодаря чему он обошел хорвата Марина Чилича, лишившегося сразу трех строчек мирового рейтинга. Еще один российский спортсмен Даниил Медведев следует за хорватом, удерживая 14 место рейтинга ATP. В сотню лучших также входит и Андрей Рублев, поднявшийся на три позиции и теперь занимающий 76 строчку.

В первой же тройке без изменений – лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, имея 12,355 очков. Следом за ним идет испанец Рафаэль Надаль, накануне ставший победителем турнира в Риме, а также швейцарец Роджер Федерер.