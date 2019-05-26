Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 мая 201909:49

Карен Хачанов приблизился к Топ-10 рейтинга ATP

EPA

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 11 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, которая 26 мая представила обновленную версию. В активе россиянина, отыгравшего одну позицию, теперь 2800 баллов.

Благодаря чему он обошел хорвата Марина Чилича, лишившегося сразу трех строчек мирового рейтинга. Еще один российский спортсмен Даниил Медведев следует за хорватом, удерживая 14 место рейтинга ATP. В сотню лучших также входит и Андрей Рублев, поднявшийся на три позиции и теперь занимающий 76 строчку.

В первой же тройке без изменений – лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, имея 12,355 очков. Следом за ним идет испанец Рафаэль Надаль, накануне ставший победителем турнира в Риме, а также швейцарец Роджер Федерер.

Сейчас

07:13

Япония рассматривает Россию как приоритетное турнаправление

05:08

Украина грозит России "гамбургскими" санкциями из-за "керченских моряков"

02:24

Иран пообещал отправить корабли США на дно Персидского залива

19:36

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

18:25

Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира по хоккею

17:26

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

17:15

Неизвестный "заминировал" бизнес-центр в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

1 час назад
Украина грозит России "гамбургскими" санкциями из-за "керченских моряков"

Украина грозит России "гамбургскими" санкциями из-за "керченских моряков"

5 часов назад
В здание Театра Российской армии врезался автомобиль

В здание Театра Российской армии врезался автомобиль

28 минут назад
Директор школы в Якутии не поладил с подростками и получил два удара ножом

Директор школы в Якутии не поладил с подростками и получил два удара ножом

46 минут назад
Игра в гольф, турнир по сумо, встреча с императором: Трамп прибыл с визитом в Японию

Игра в гольф, турнир по сумо, встреча с императором: Трамп прибыл с визитом в Японию

3 часа назад
Иран пообещал отправить американские корабли на дно Персидского залива

Иран пообещал отправить американские корабли на дно Персидского залива

7 часов назад
"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля досталась режиссеру из Южной Кореи

"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля досталась режиссеру из Южной Кореи

12 часов назад
Команда Суоми не пустила хоккеистов России в финал чемпионата мира

Команда Суоми не пустила хоккеистов России в финал чемпионата мира

15 часов назад
Первый замглавы Балашихи арестован за получение взятки в размере 4 миллионов рублей

Первый замглавы Балашихи арестован за получение взятки в размере 4 миллионов рублей

17 часов назад
Три россиянки, пострадавшие в аварии в Тоскане, выписались из больниц и вылетели на родину

Три россиянки, пострадавшие в аварии в Тоскане, выписались из больниц и вылетели на родину

10 часов назад
Украина устала от старой Рады

Украина устала от старой Рады

13 часов назад
Честный финал: жюри "Ну-ка, все вместе!" предстоит сделать трудный выбор

Честный финал: жюри "Ну-ка, все вместе!" предстоит сделать трудный выбор

12 часов назад
"Сели-поговорили": Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга

"Сели-поговорили": Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга

15 часов назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
В Одинцове таксист устроил стрельбу во время драки

В Одинцове таксист устроил стрельбу во время драки

1 час назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13

Концепт: как будет выглядеть iOS 13

1 час назад
Зеленский выбежал на сцену с участниками юмористического шоу "Лига смеха"

Зеленский выбежал на сцену с участниками юмористического шоу "Лига смеха"

2 часа назад
Парады, концерты, мультимедийные шоу: в Санкт-Петербурге празднуют День города

Парады, концерты, мультимедийные шоу: в Санкт-Петербурге празднуют День города

4 часа назад
В США арестовали бывшего менеджера Стэна Ли за подлог и хищение

В США арестовали бывшего менеджера Стэна Ли за подлог и хищение

6 часов назад
Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает

Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает

6 часов назад
Режиссер Кантемир Балагов получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале

Режиссер Кантемир Балагов получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале

7 часов назад
Лера Кудрявцева - о своей "причастности" к политическому скандалу в Австрии

Лера Кудрявцева - о своей "причастности" к политическому скандалу в Австрии

9 часов назад
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира

11 часов назад
Атака на Хаму: сирийские военные уничтожили более 50 боевиков

Атака на Хаму: сирийские военные уничтожили более 50 боевиков

11 часов назад
Лионский террорист использовал ту же взрывчатку, что и боевики на Ближнем Востоке

Лионский террорист использовал ту же взрывчатку, что и боевики на Ближнем Востоке

14 часов назад
Косачев: решение трибунала по морскому праву нельзя считать легитимным

Косачев: решение трибунала по морскому праву нельзя считать легитимным

16 часов назад
Сотрудники Росреестра Дагестана арестованы за махинации с землями

Сотрудники Росреестра Дагестана арестованы за махинации с землями

16 часов назад
Игорь Акинфеев назвал Станислава Черчесова своим кумиром

Игорь Акинфеев назвал Станислава Черчесова своим кумиром

17 часов назад
Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна героя

Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна героя

17 часов назад
Бойко призвал украинских оппозиционеров объединиться

Бойко призвал украинских оппозиционеров объединиться

17 часов назад
Риски позднего зачатия: пожилые отцы подвергают опасности здоровье ребёнка и его матери

Риски позднего зачатия: пожилые отцы подвергают опасности здоровье ребёнка и его матери

18 часов назад
Второй серийный: атомный ледокол "Урал" спустили на воду

Второй серийный: атомный ледокол "Урал" спустили на воду

18 часов назад
Беглову предложили участвовать в выборах губернатора, он согласился

Беглову предложили участвовать в выборах губернатора, он согласился

19 часов назад
Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой

Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой

19 часов назад
В Крыму заявили, что начальник Генштаба Украины машет кулаками после драки

В Крыму заявили, что начальник Генштаба Украины машет кулаками после драки

20 часов назад
Новые вызовы: НАТО беспокоит рост "ядерной угрозы" со стороны России

Новые вызовы: НАТО беспокоит рост "ядерной угрозы" со стороны России

20 часов назад
Дневник адмирала Харламова: "Вести в субботу" узнали детали открытия Второго фронта в Нормандии

Дневник адмирала Харламова: "Вести в субботу" узнали детали открытия Второго фронта в Нормандии

21 час назад
Зачем России нужна Африка

Зачем России нужна Африка

21 час назад
Россияне и костариканцы смогут ездить друг к другу без виз

Россияне и костариканцы смогут ездить друг к другу без виз

23 часа назад
Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH17

Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH17

23 часа назад
Команда Зеленского осознает невозможность прекращения торговли с Россией

Команда Зеленского осознает невозможность прекращения торговли с Россией

23 часа назад
В "Музеоне" открылась инсталляция отряда "Лиза Алерт"

В "Музеоне" открылась инсталляция отряда "Лиза Алерт"

25.05.2019 05:58
"Дылда" из России получила приз Каннского фестиваля

"Дылда" из России получила приз Каннского фестиваля

25.05.2019 03:06
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59