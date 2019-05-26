В ДНР задержаны украинские диверсанты преклонного возраста

Военнослужащие 1970, 1971 и даже 1965 года рождения оказались в числе восьми украинских бойцов, задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Список задержанных опубликовала в "Фейсбуке" украинская волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

В числе пленных — 54-летний старший солдат Борис Пундор, 48-летний прапорщик Виктор Шайдов и 47-летний старший солдат Ким Дуванов. По данным Андрусенко-Якотюк, бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" направлялись в пункт постоянной дислокации бригады для сверки документов по отдельным взводам. Решив срезать путь, они оказались на неподконтрольной украинским военным территории, где и были задержаны.

По словам Андрусенко-Якотюк, на пункте пропуска на линии разграничения военнослужащих никто не остановил, хотя у них были пароли только для передвижения по территории, находящейся под контролем украинских военных.

В Донецке ранее сообщили о задержании группы украинских диверсантов, у которых нашли взрывчатку, фальшивую форму и поддельные документы ДНР. По информации Народной милиции ДНР, украинские силовики готовили ряд диверсий на территории провозглашенной республики.

Украинские военные утверждают, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и заехал на неподконтрольную Киеву территорию, передает РИА Новости. Там ополченцы и задержали восемь силовиков.