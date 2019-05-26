Правозащитники проверили условия содержания норвежского шпиона в СИЗО

Осужденного за шпионаж подданного Норвегии Фруде Берга, содержащегося в СИЗО, навестили правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщает "Интерфакс".

Берг пока не этапирован в колонию и продолжает находиться в СИЗО "Лефортово". Он не жалуется на здоровье, условия содержания его также устраивают (Берг размещен в двухместной камере с телевизором, холодильником и пр.).

Приговор Бергу был вынесен в апреле. Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК строгого режима. Как доказал суд, Берг собирал информацию о российских атомных подводных лодках и продавал эту информацию норвежским спецслужбам.