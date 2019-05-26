Французский депутат призвал "покончить с антироссийской истерией"

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал покончить с антироссийской истерией и нормализовать отношения с Москвой, сообщает RT. Тема нормализации отношений с Россией была затронута в запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану. Текст обращения размещен на сайте Национального собрания Франции.

Эврар обращает внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, которое посвящено "российскому вмешательству в американские выборы" в 2016 году. Депутат еще раз обратил внимание на то, что реальных доказательств влиянию извне на итоги выборов не найдено. Сговор между Москвой и Трампом также не подтвержден. Эта история хоть и не была причиной введения европейских санкций против России, все же могла повлиять на решение Брюсселя оправдать и продлить ограничения.

"Не пора ли положить этому конец?" — спрашивает Эврар, отмечая, что антироссийские санкции привели к ухудшению торгового баланса Франции. Он полагает, что Франции пора проявить инициативу и вновь "завязать диалог и возобновить торговлю".

Ранее глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции привели "к катастрофическим последствиям" для европейской экономики. За отмену санкций выступила также французская фракция "Республиканцы".

Евросоюз вслед за США ввел санкционный режим против Москвы в 2014 году. Поводом стали конфликт на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией. С 2017 года в давлении на Россию используется и "вмешательство в выборы" в США.