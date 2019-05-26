В Петрозаводске пожарные справились с огнем в интернате для ветеранов

В Петрозаводске в воскресенье произошел пожар в доме-интернате для ветеранов. Как рассказали ТАСС в МЧС, загорелось постельное белье в одной из квартир на 8-м этаже девятиэтажки.

Здание было сильно задымлено. Спасатели эвакуировали 34 человека с двух верхних этажей. Всего в интернате находились 179 пожилых людей и восемь сотрудников учреждения.

О пострадавших не сообщается. Специалисты выясняют причины возгорания.