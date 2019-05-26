Шампанское и "Слава России!" от Инфантино: как вручали госнаграды
23 мая в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин вручил ордена и медали выдающимся россиянам и иностранным гражданам. Подробности этой церемонии — в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Из наградных футляров 23 мая в Кремле складывались праздничные стены. Уж сколько раз бывали церемонии вручения госнаград, но все равно каждая — особенная с особенными приготовлениями.
На входе в первый корпус Кремля тем временем выстроилась – бывает и такое – небольшая очередь, где каждый – человек с именем.
Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, рассказывает, что получает первую награду за руководящую деятельность.
- То есть с менеджментом в театрах все не так плохо, как вы всегда говорите?
- Ну, с моим приходом, конечно, стало лучше, — смеется Цискаридзе.
Народный артист РФ Сергей Маковецкий говорит, что свое дело нужно делать честно и добросовестно.
Под зонтом в здание быстрым шагом входит Валентина Матвиенко. Среди всех наград именно ее выделяется особо – и размерами, и красотой, и статусом. "Я так никогда не волновалась за всю свою жизнь, говорю это совершенно искренне", — подчеркивает Матвиенко.
Джанни Инфантино бывал в Кремле и даже играл здесь в футбол с Путиным, но для главы ФИФА еще один важнейший повод снова приехать в Москву – вручение Ордена Дружбы. "Я даже не знаю, когда у меня было больше эмоций, когда я играл в футбол с президентом или сейчас, на награждении", — говорит Инфантино.
Первым делом помощник президента Левитин подсказывает главе ФИФА, где находится трибуна для награжденных. Сразу ясно: Инфантино что-то задумал. Но то еще впереди.
Шеф протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко знает в Кремле каждый миллиметр. Знаменитая фраза "Не так сели" сопровождает его всю жизнь.
Журналист Маргарита Симоньян как истинный репортер снимала самые интересные моменты церемонии. В ожидании ее начала Николай Цискаридзе пританцовывал, ну, когда еще он сможет позволить себе такое в Кремле. Танец, впрочем, вскоре пришлось прекратить — в зал вошел президент. Вручение государственных наград стартовало.
Путин отметил "предельную ответственность" Валентины Матвиенко, подчеркнул, что это в ее "сильном и ярком характере". "Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации. За выдающиеся заслуги перед Родиной Валентина Ивановна удостоена одной из высших наград России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного", — заявил глава государства.
Невозможно не заметить, насколько действительно важен этот момент для Матвиенко. "Не передать чувство огромного волнения внутреннего и такого огромного самокопания", — говорит он.
Ректор МГУ Виктор Садовничий пытался показать всем свой галстук с числом Пи, накрытый после награждения лентой ордена.
Тысячи спасенных жизней насчитывает центр имени Димы Рогачева под руководством Александра Румянцева. После запуска центра удалось окончательно отстроить систему быстрой помощи детям.
Галочка за галочкой – диктор церемонии помечает у себя в документах, кого он уже объявил. Знаками с музыкантами обменивается дирижер президентского оркестра, каждый означает специальную фанфару.
Оркестр играет "Погоду в доме". "Я ожидала, что именно это произведение они сыграют. Ну что поделать, визитная карточка", — говорит исполнительница этой песни, народная артистка РФ Лариса Долина.
Своей визитной карточкой глава ФИФА сделал все новые и новые фразы, выученные на русском. Тут и выяснилось, почему он интересовался расположением трибуны: сказал оттуда то, что потом с удовольствием повторял снова и снова: "Слава России!".
Потом они отдельно переговорили с Путиным. А мы спросили: так, может, еще один чемпионат в России? "Возможно, посмотрим. Но мы только что провели лучший чемпионат, очень сложно сделать лучше! И это только начало нашего сотрудничества", — подчеркнул Инфантино.
"И доктора, и преподаватели, и производственники, и спортсмены, представители различных видов искусств. И все мы – одна большая непобедимая команда. А с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится еще и такой привлекательной, как выглядит сегодня. Большое вам спасибо за вашу работу!" – сказал президент.
На подносах выносят шампанское, для Путина – отдельный бокал. Поздравление с шампанским – традиция. Гости продолжили праздновать, Путин пошел работать.
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