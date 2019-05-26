Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

Президент Владимир Путин 22 мая провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало строительство девяти медучреждений в Севастополе, которое не началось вопреки обозначенным срокам.

О том, что больницы не стали строить, Путину рассказала корреспондент севастопольского телеканала "НТС" Маргарита Пронина на форуме ОНФ в Сочи. Она сообщила, что центров нет даже в проекте, при этом на их строительство выделено достаточно средств. "Не могут найти исполнителей", — пояснила журналист.

На совещании Путин поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Козака, когда будут готовы объекты. Кадры этой беседы показала программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Там по каждому объекту есть свои объяснения, но это объяснения. На самом деле, объективных причин, чтобы это не сделать, нет, — подчеркнул Козак. — Взяли очередные обязательства с губернатора начать строительство инфекционной больницы".

Он добавил, что деньги, которые были выделены, не освоены и возвращены в бюджет.

"Доложите мне, как идет работа, через пару месяцев", — распорядился Путин.