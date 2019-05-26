Личный оператор президента Конго перестал снимать, чтобы сделать фото с Путиным

Президент России Владимир Путин встретился 23 мая с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Встреча президентов состоялась в рамках официального визита Сассу-Нгессо в Россию. После того, как переговоры окончились, вокруг российского лидера поднялся ажиотаж – все хотели с ним сфотографироваться. Эксклюзивные кадры показала "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

Когда президент России прощался с президентом Конго, в нескольких метрах от них развернулась бурная деятельность. Гостья из Конго сигнализировала кому-то: сфотографируй нас!

И дальше – а такое бывает редко – все те, кто приехал в Кремль, выстроились в очередь для отдельной фотографии с Путиным. Каждое следующее рукопожатие было все крепче, белоснежные улыбки – все шире. И даже личный оператор президента Конго не выдержал опустил свою камеру и перестал снимать, лишь бы хоть кто-то снял и его тоже.

Но в мировой политике каждый такой момент конвертируется в итоге в конкретные достижения. Африка – континент с гигантским потенциалом. И в октябре в Сочи пройдет первый саммит "Россия-Африка".