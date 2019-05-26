Непотушенная сигарета стоила жизни пьяному курильщику и трем детям

Пожар в деревянном доме в Красноярском крае, где погибли взрослый мужчина и трое детей, произошел из-за непотушенной сигареты. Предварительную версию произошедшего и кадры с места приводит региональное управление СКР.

Трагедия произошла в ночь на 26 мая в деревне Скворцово Шарыповского района в двухквартирном доме. Выпивший сосед завалился спать с непотушенной сигаретой в руках и за считанные минуты сгорел заживо. Пламя быстро охватило большую часть дома, во второй квартире которого проживали женщина и трое ее детей. Сама она успел выбраться на улицу, а вот четырехлетняя девочка и двое мальчиков двух и шести лет от роду погибли в огне.

На тушение ушло почти три с половиной часа, сейчас на месте работают следователи.