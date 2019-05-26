Теннис. Арбитра из России признали виновным в сокрытии коррупции

Российский теннисный арбитр Светлана Теряева решением Tennis Integrity Unit признана виновной в сокрытии коррупции. Россиянка не стала сообщать о предложенных ей коррупционных схемах в структуру, которая занимается расследованиями коррупции в теннисе.

Летом 2017 года Теряева получила предложение в манипуляции счетами игр на соответствующем пульте управления, сообщает ТАСС со ссылкой на Tennis Integrity Unit. Однако она ответила отказом на такое предложение, но после этого не стала сообщать о данном факте в организацию.

Своим поступком Теряева нарушила два пункта дисциплинарного комитета. Конкретных санкций в ее отношении на данный момент не применено. Это будет сделано позже.