В привычном русле: как живут дети, чьи желания исполнил президент на Новый год
Программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" узнала, как живут дети, новогодние желания которых исполнил президент.
Регина Парпиева продолжает удивлять всех вокруг. Девочка, которая не видит ничего и не чувствует света, побеждает на соревнованиях по плаванию, проплывая километры. И столь же целеустремленно она идет к исполнению главного желания ближайшего года – поступления в университет на факультет журналистики. "Нужно литературу подтягивать, перечитывать все произведения. И подтягивать немецкий язык", — делится планами девочка.
Готовиться помогают специальные очки, которые умеют распознавать текст, людей и озвучивать увиденное.
Очки – подарок от наставника Маргариты Симоньян и телеканала "RT". "Для меня чтение – все, я очень-очень люблю книги, переворачивать страницы", — рассказывает Регина.
В своем резюме при поступлении в университет она сможет представить то, чего раньше у абитуриентов уж точно никогда не было: интервью с президентом.
На столе у президента в рабочем кабинете с тех пор стоит статуэтка, подаренная Региной – на любой встрече с губернатором или министром внимательные зрители точно могут ее рассмотреть.
После предновогоднего ажиотажа их жизнь вошла в привычное русло, но эмоциональный заряд остался, конечно, навсегда. Думать о хорошем, по мнению Регины и ее мамы, за последние годы стало все-таки проще. Пусть и со скрипом, медленно, но инфраструктура в стране и люди поворачиваются лицом к инвалидам. "Хотелось бы, чтобы побольше было звуковых светофоров, тактильных плит, чтобы бордюры не были сбиты", — говорит Гульнара Парпиева.
"Я слышал, что раньше вообще никого на улицах не было, все сидели по домам, сейчас более-менее", — говорит Артем Пальянов.
Артем — мальчик с крайне хрупкими костями – пережил за последние месяцы очередную операцию, но вот уже катается на велосипеде. Занимается с младшими братьями, для которых, конечно, является примером – как нужно относиться к жизни. Его самоиронию и остроумие оценила вся страна после того, как исполнилась давняя мечта – увидеть родной Санкт-Петербург с высота птичьего полета.
Учебный год он закончил на четверки и пятерки. Артем ходит в обычную школу, руководство которой давно, еще до встречи мальчика с президентом, создало для него необходимые условия для обучения. Мама из социальных сетей знает, конечно, и совершенно другие примеры, когда родителям приходится добиваться такой помощи. Но все-таки дело движется.
Коля Кузнецов – юный спортсмен, которому пришлось бороться с лейкозом, сражался до последнего. Он успел исполнить свою мечту – вместе с мамой побывали в Кремле, прошли там, где бывают только президент и его гости, очень надеялись на выздоровление, но так бывает – болезнь оказалась сильнее. 19 февраля Коля умер. Президент звонил маме. По ее словам, врачи делали все возможное и даже невозможное.
Арслан Каипкулов из Башкирии, побывавший на борту президентского самолета, закончил 9-й класс. Ну, а Вероника из Череповца, мечтавшая стать актрисой, уже сейчас проявляет артистические таланты.
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