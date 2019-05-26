Вице-спикер Верховной рады заступилась за сторонников импичмента Зеленского

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась задержанием молодых людей, призывавших к импичменту нового президента Украины Владимира Зеленского.

Задержание 20-летнего молодого человека и 16-летней девушки произошло в Ровно — они вышли на одиночные пикеты с плакатами об отставке президента. На задержанных составлен административный протокол о правонарушении.

На своей странице в Facebook Геращенко сообщила, что готовит запрос в полицию. Вице-спикер Рады отметила, что во время президентства Петра Порошенко подобные пикеты проходили чуть ли не ежедневно. Однако такой реакции власти они не вызывали.