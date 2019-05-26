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26 мая 201912:57

Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

EPA

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа высказался против "жесткой риторики" в отношениях с Россией. По его словам, Вилюнюс не может "закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях".

Науседа — один из двух кандидатов на пост главы государства, вышедших во второй тур выборов. Голосование проходит сегодня, 26 мая. Одновременно в Литве выбирают депутатов Европарламента.

В первом туре президентских выборов 12 мая Науседа набрал 30,94 голосов, напоминает РИА Новости. Его немного обошла депутат сейма и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, которую поддержали 31,31 процента избирателей.

Шимоните уже заявила, что не видит причин менять нынешний политический курс, однако Вильнюс, по ее мнению, уже должен готовиться к разговору с "Россией будущего". Оба претендента на пост главы Литвы придерживаются схожих консервативных правых взглядов. В целом они выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации.

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