На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

За пост главы Консервативной партии Великобритании готовы побороться уже восемь кандидатов. Победа во внутрипартийной борьбе гарантирует политику кресло премьер-министра Великобритании, пишет РИА Новости.

В воскресенье о вступлении в гонку объявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув. Он заявил, что чувствует в себе силы руководить Соединенным Королевством.

На неделе однопартийцы вынудили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост. Последним днем работы для не станет 7 июня.